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Почему дети уходят из дома в Жамбылской области
С начала 2023 года в полицию Жамбылской области поступило 75 сообщений по фактам самовольных уходов из дома и мест временного пребывания 80 несовершеннолетних, каждый их которых спустя непродолжительное время был найден, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На поиски ушедших из дома несовершеннолетних затрачивается большое количество сил и средств, сотрудники полиции отвлекаются от своих основных должностных функций и осуществляют поисковые мероприятия в круглосуточном режиме. Полицейские не только принимают меры к установлению местонахождения пропавшего несовершеннолетнего, но и устанавливают и анализируют причины, по которым ребенок ушел из дома.
Все несовершеннолетние уходили из дома, и только в 5 случаях подростки ушли из детских социальных учреждений. В основном сбегали девушки, реже – юноши. Некоторые подростки, уходившие из дома в 2023 году, сбегали уже не в первый раз.
Во время опросов несовершеннолетние поясняли полицейским, что ушли из дома, чтобы погулять. Они ездили на попутных машинах в соседние населенные пункты, посещали торговые центры, заводили на улицах новые знакомства.
"Говоря о причинах, побудивших уйти из социальных учреждений, часто подростки объясняют их нежеланием соблюдать режим учреждения, стремлением к свободе и самостоятельности. Что касается детей, сбегающих из дома от родителей, в основном, это происходит после ссор, связанных с нежеланием детей выполнять домашние поручения или уделять больше времени учебе. Другими причинами, по которым дети уходят из дома, являются отсутствие доверия и взаимопонимания родных людей, их равнодушие. А бывали случаи, когда ребенок попросту заблудился или заигрался, потерял счет времени и побоялся идти домой, потому что мама будет ругать. Еще 6 фактов уходов были вызваны психическими отклонениями подростков", – рассказал и.о. начальника УМПС ДП Жамбылской области Манас Абдикаримов.
Иногда сбегать детей из дома побуждает аморальное поведение родителей, которые злоупотребляют спиртным, приводят домой шумные компании, постоянно грубят и оскорбляют близких, а порой и поднимают руку. Такие доводы, озвученные подростками, тщательно проверяются сотрудниками полиции и в случае, если устанавливается факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями рассматривается вопрос о привлечении родителей (законных представителей) к административной ответственности. Стоит отметить, что в 2023 году случаев ухода из дома детей по причине аморального поведения родителей не выявлено.
"Тем не менее, всем родителям следует помнить, что дети – это ваше отражение и продолжение. Все, чему ребенок когда-то научился (и хорошему, и плохому) во многом зависит от вас. Ведь именно вы несете полную ответственность за своего ребенка до достижения им совершеннолетия", – отметили стражи порядка.
Уходы ребенка из дома влекут за собой серьезные последствия: проживая без надзора, дети могут легко попасть под опасное влияние и нередко втягиваются в преступные и аморальные действия, а также могут сами стать жертвой преступления.
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