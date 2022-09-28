Почему Beeline прекратит транслировать некоторые российские телеканалы, рассказал глава МИОР

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Прекращение трансляции компанией Beeline Kazakhstan некоторых российских телеканалов прокомментировал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz.

"Я осведомлён по этому поводу. Сегодня вышло заявление компании Beeline. Это не относится к министерству, потому что это частная компания, расположена в Голландии. Они анализируют предпочтения своих пользователей, выявляют свою аудиторию, поэтому принимают частные решения. Сообщалось, что вещание каналов прекращается с 5 октября. Мы видели заявление, и это не относится к министерству", — сказал министр в кулуарах мажилиса.

По его мнению, политических причин у этого решения нет.

"Думаю, что нет. Компания Beeline смотрит на экономическую конъюнктуру, аудиторию, рекламу, возможно, есть и другие причины. Но я не считаю, что для этого были политические основания. Это частная компания", — сказал Дархан Кыдырали.

Журналисты поинтересовались, будут ли закрывать в Казахстане каналы с российской пропагандой.

"Меры будут приниматься, если будут нарушения казахстанского законодательства. Но пока никаких предложений по этому поводу в министерство не поступало", — ответил галва МИОР.

В Beeline сообщили, что С 5 октября 2022 года на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К".