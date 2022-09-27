Beeline прекратит транслировать некоторые российские телеканалы

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Компания Beeline выпустила сообщение, в котором заявила о прекращении трансляции некоторых российских телеканалов, передаёт BaigeNews.kz.

"С 5 октября 2022 года на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что эти каналы заменят на новые.