Почему аграрии Жетысу не хотят выращивать сахарную свеклу

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Проблему с водой будут решать в Жетысуской области, чтобы вернуть интерес крестьян к сахарной свекле. Именно на отсутствие нормального полива жалуются аграрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сельхозкультура требует много влаги. Нужно решать вопрос и с закупочной ценой на свеклу – по мнению сельчан, сейчас она уж очень низкая. Месяц назад во время поездки по региону президент Токаев потребовал сделать Жетысу одним из центров производства сахара в стране. Как собираются местные власти исполнить поручение, ведь у них в одном только Аксуском районе от выращивания свеклы отказалось почти 80 процентов крестьян?

Александр Квитко занимается сельским хозяйством уже больше 20 лет. Почти все это время выращивал сахарную свеклу. Но в этом году поле засеял кукурузой. Просто от корнеплода, говорит, никакой прибыли – слишком низкая закупочная цена. При этом государство свои субсидии увеличивает, но у заводов собственная экономика.

"Прошлый год поставил завод нам 15 тенге за килограмм свеклы, и 15 тенге государство нам субсидии выделяет – на выращивание. Теперь в этом году уже озвучили нам цену по сахарной свекле на будущий год, 2023 год, какая цена будет. Государство дает субсидии 25 тенге. Завод оставляет 15 тенге. Ему же выгодно было. Но сахар стоил тогда 230-275 тенге. Ну а сейчас сахар стоит 450 с завода, когда завод отпускает", - сказал глава крестьянского хозяйства Александр Квитко.

Весенний ажиотаж вокруг сахара, когда он то совсем исчезал из продажи, то невероятно дорожал, закончился тем, что президент Токаев объявил выговоры сразу двум министрам и поставил на вид всему правительству. А во время визита в Жетысускую область сказал, что регион должен стать одним из центров производства сладкого продукта. В этой связи нужно решать вопрос еще и с поливом. Воды, говорят крестьяне, катастрофически не хватает. Устарела вся ирригационная система. А сахарная свекла – культура влаголюбивая.

Весной в Минсельхозе обещали решить все проблемы крестьян. Лишь бы они согласились засеять поля свеклой. Только это могло помочь справиться с дефицитом сахара, который возник в стране. Еще три года назад в Аксуском районе насчитывалось 75 свекловичных хозяйств, а сейчас количество сократилось втрое.

"По плану 25 хозяйств посеяли свеклу на 800 гектарах. Из-за непогоды 235 гектаров не дали урожай. Из оставшихся планируем получить 7200 тонн свеклы. Это мало", - замруководителя отдела земельных отношений и сельского хозяйства Аксуского района Азамат Касымов.

В управлении сельского хозяйства одной проблемой уже занялись: обещают в скором времени отремонтировать ирригационные сети. Сейчас реконструкция ведется на 15 объектах.