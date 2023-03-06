Победителей олимпиады "Алтын түлек" отправят учиться за границу

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Школьникам, одержавшим победу на олимпиаде "Алтын түлек", дадут гранты на обучение в университетах, в том числе и за рубежом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на образовательный центр Zerdeli. Участвуют в интеллектуальном состязании ученики 10-11 классов.

"Всего высшие учебные заведения выделили 39 грантов. Победители также получат гранты Istanbul Aydin Unversity – 1 место и Cyprus Science University – 1 место. Цель олимпиады: выявление среди школьников особо одаренных детей, приобщение к науке и пробуждение интереса к педагогическим, инженерно-техническим специальностям. Олимпиада готовит учащихся к анализу математических понятий, критическому мышлению, решению сложных задач", - говорится в сообщении центра.

11 марта 2023 года в Евразийском национальном университете в Астане состоится II этап математической олимпиады "Алтын түлек" для учащихся 10-11 классов. Организаторами олимпиады являются образовательный центр Zerdeli и Министерство науки и высшего образования РК.

Математическая олимпиада "Алтын түлек" проводится в 14 региональных университетах Казахстана. Свои гранты победителям олимпиады вручат 14 отечественных университетов.