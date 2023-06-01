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BaigeNews.kz Вчера, 23:29
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Вчера, 23:29
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Фото: BaigeNews.kz

По случаю Дня столицы казахстанцы отдохнут четыре дня

В честь празднования Дня столицы, отмечаемого 6 июля, казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд, передаёт BaigeNews.kz. 

Премьер-министр Казахстана утвердил постановление правительства, согласно которому день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля.

Таким образом, для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей выходными днями будут 6, 7, 8, 9 июля.

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Вчера, 23:29
239
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