По случаю Дня столицы казахстанцы отдохнут четыре дня

Фото: BaigeNews.kz

В честь празднования Дня столицы, отмечаемого 6 июля, казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр Казахстана утвердил постановление правительства, согласно которому день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля.

Таким образом, для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей выходными днями будут 6, 7, 8, 9 июля.