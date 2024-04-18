По-летнему жарко будет в ближайшие дни в мегаполисах Казахстана

В Управлении краткосрочных прогнозов погоды сообщили о том, чего ждать от природы жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане 19 апреля ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный, северный - 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 7-9 градусов, днём 22-24 градуса.

20-21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 5-7, днём 23-25 тепла.

В Алматы 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днём - 21-23 градуса. 20-21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Столбики термометров покажут ночью 10-12, днем 23-25 градусов.

В Шымкенте 19 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью - 10-12, днём 24-26 градусов. 20 и 21 апреля потеплеет до 27-29 градусов.