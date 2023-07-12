По итогам 1 полугодия темп роста экономики Казахстана составил 5% - правительство

Фото: пресс-служба правительства РК

Кабмин проводит совещание по результатам работы в 1 полугодии.

На заседании Правительства РК рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-июнь текущего года, передаёт Baigenews.kz.

По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 13%.

По предварительным итогам, в январе-мае внешнеторговый товарооборот вырос на 8% и составил $55,8 млрд.

В государственный бюджет поступило более 9,2 трлн тенге доходов (план исполнен на 102,3%).

В частности, республиканский бюджет пополнился на 6,1 трлн тенге, местные бюджеты – на 3,1 трлн тенге.

В целом по итогам 6 месяцев по всем основным макропоказателям лидируют Абайская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская области, города Алматы и Шымкент.

Между тем зафиксировано снижение производства промышленной продукции в Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. Инвестиции в основной капитал снизились в Северо-Казахстанской области и области Ұлытау.

"До конца года данным регионам необходимо принять меры по исправлению ситуации", — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства обозначил, что до конца текущего года необходимо обеспечить достижение не менее 5%-го роста экономики, что станет фактором дальнейшего улучшения качества жизни населения. В этой связи он отметил необходимость усилить работу по диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест.

Еще одной важной задачей остается сдерживание роста цен. В результате принимаемых мер по итогам полугодия инфляция замедлилась до 14,6% в годовом выражении.