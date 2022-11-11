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  • По факту смерти шестилетних близнецов в Рудном провели экспертизу
inbusiness.kz Сегодня, 18:19
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Фото: inbusiness.kz

По факту смерти шестилетних близнецов в Рудном провели экспертизу

Стали известны результаты экспертизы по факту смерти братьев-близнецов в городе Рудном, передает BaigeNews.kz. Проверка показала, что дети погибли от отравления. 

"В ДП Костанайской области, отвечая на запросы СМИ, по факту смерти детей в Рудном, сообщили, что в настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт отравления детей. В рамках расследования назначена еще одна экспертиза, которая должна дать ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом", - сообщили в полиции. 

Напомним, шестилетние дети умерли при странных обстоятельствах. Их госпитализировали с жалобами на слабость, тошноту и эмоциональную нестабильность. В больнице близнецам оказали помощь и выписали. Дома они скончались.

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#Отравление #дети #Рудный
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:19
85
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