По факту смерти шестилетних близнецов в Рудном провели экспертизу

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Стали известны результаты экспертизы по факту смерти братьев-близнецов в городе Рудном, передает BaigeNews.kz. Проверка показала, что дети погибли от отравления.

"В ДП Костанайской области, отвечая на запросы СМИ, по факту смерти детей в Рудном, сообщили, что в настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт отравления детей. В рамках расследования назначена еще одна экспертиза, которая должна дать ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом", - сообщили в полиции.

Напомним, шестилетние дети умерли при странных обстоятельствах. Их госпитализировали с жалобами на слабость, тошноту и эмоциональную нестабильность. В больнице близнецам оказали помощь и выписали. Дома они скончались.