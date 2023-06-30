Обманутые паломники в Мекке: Токаев поручил разобраться

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Президент Казахстана заявил, что нужно решительные бороться с мошенниками, жертвами которых становятся казахстанцы. Касым-Жомарт Токаев рассказал о случае, когда наши граждане из-за турфирмы, занимающейся организацией паломничества, оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Хотел бы остановиться на ещё одном актуальном вопросе, волнующем общество. Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть. Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чём не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей", - сказал президент.

Он отметил, что МИД окажет пострадавшим максимальную поддержку.