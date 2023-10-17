По 3,4 млн тенге получили обладатели звания "Заслуженный учитель Казахстана"

Почётные педагоги Казахстана, обладатели звания "Заслуженный учитель Казахстана" получили выплаты по 1000 МРП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Как отметили в ведомстве, указом президента РК 17 педагогам страны присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ("Заслуженный учитель Казахстана") за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие страны.

"В соответствии со статьей 24 Закона РК "О государственных наградах Республики Казахстан" приказом министерства награждённым педагогам выплачена единовременная выплата в размере 1000 МРП", - говорится в сообщении.

Напомним, Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником 5 октября текущего года на I Республиканском съезде педагогов. В нём приняли участие около 700 работников образования.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый.