Токаев наградил педагогов за вклад в развитие Казахстана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В числе награждённых – ветеран труда Майра Мамбетова (город Алматы), учитель средней школы №16 имени Кожаберген-жырау Айжан Капезова (город Петропавловск), учитель общеобразовательной школы-интерната имени С. Абдижаппарова Роза Салимова (Туркестанская область), учитель школы-гимназии имени А.Байтурсынулы Сабира Кулпеисова (город Караганда), воспитатель образовательного комплекса детского сада имени академика К. Сатпаева Сабит Ибадуллин (Павлодарская область), учитель школы-лицея №50 "Қазғарыш" имени Райымбек-батыра Айгуль Ержанова (Павлодарская область), учитель Актюбинского областного специализированного лицея-интерната "Білім-Инновация" Баян Базаргалиева.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов поздравил учителей с праздником. Он подчеркнул, что сфера образования нуждается в новых подходах.
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