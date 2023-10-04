Республиканский съезд педагогов пройдет ко Дню учителя в Казахстане
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В профессиональный день работников образования в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. Подобное мероприятие не проводилось с 2005 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.
В этом году Республиканский съезд педагогов впервые пройдет 5 октября в профессиональный праздник – День учителя.
"Особое внимание на Республиканском съезде педагогов будет уделено повышению качества среднего образования. Концептуальные аспекты улучшения качества образования будут освещены в докладе министра просвещения РК "Качество образования: состояние и пути улучшения" на пленарном заседании. В этот же день пройдет церемония награждения лучших педагогов страны", - говорится в сообщении.
На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками. Будут рассмотрены вопросы совершенствования содержания учебных, методико-дидактических средств обучения на основе результатов научных исследований, обеспечение высокой культуры педагогического ресурса, а также создания безбарьерных условий воспитания и обучения для каждого ребенка.
Лучшие педагоги, эксперты-тренеры, молодые учителя, руководители организаций образования, ветераны системы образования выступят на пленарной части заседания.
Напомним, в этом году утверждена дата празднования Дня учителя – 5 октября. Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днём учителей.
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