Президент Казахстана поздравил учителей с праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов поздравил учителей с праздником, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Поздравляю вас с открытием Республиканского съезда педагогов и Днем учителя! Действительно, сегодня проходит очень важное мероприятие, потому что педагог – это, прежде всего, авторитетный профессионал. Быть педагогом – ответственная миссия", - сказал Токаев.

Президент отметил, педагогическое сообщество продолжает неустанно трудиться во имя светлого будущего нашей страны и развития государства.

"От учителя зависит формирование личности и становление будущего специалиста. Как никогда актуально звучит высказывание учителя нации Ахмета Байтурсынова: "Улучшение жизни народа надо начинать именно с дела обучения детей". Образование и наука – главный ключ к успеху. Наша важнейшая задача – воспитание и обучение по передовым стандартам подрастающего поколения", - подчеркнул Глава государства.

Сегодня в Казахстане отмечают День учителя. Дата празднования Дня учителя была утверждена впервые в этом году.