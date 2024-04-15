По 2 миллиона тенге получат ветераны ВОВ в Алматы

В Алматы единовременную социальную помощь ветеранам ВОВ увеличат в два раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

На сегодняшний день в Алматы проживают 44 ветерана ВОВ.

Депутатами маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии Маслихата VIII созыва единогласно поддержана инициатива акима мегаполиса Ерболата Досаева о повышении размера единовременной выплаты ветеранам ВОВ к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне до 2 миллионов тенге.



Отметим, что ежегодно ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам оказывается единовременная социальная выплата в размере 1 миллиона тенге.