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По 2 миллиона тенге получат ветераны ВОВ в Алматы

Сегодня, 12:19
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
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Фото: baigenews.kz

В Алматы единовременную социальную помощь ветеранам ВОВ увеличат в два раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

На сегодняшний день в Алматы проживают 44 ветерана ВОВ.

Депутатами маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии Маслихата VIII созыва единогласно поддержана инициатива акима мегаполиса Ерболата Досаева о повышении размера единовременной выплаты ветеранам ВОВ к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне до 2 миллионов тенге.

Отметим, что ежегодно ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам оказывается единовременная социальная выплата в размере 1 миллиона тенге.

"По поручению акима города Алматы мы вносим решение об увеличении единовременной социальной помощи на 1 миллион тенге. В совокупности в текущем году ветераны могут получить единовременную помощь в размере 2 миллионов тенге", - прокомментировал руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов.

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