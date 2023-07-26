Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца

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Мужчина, нанесший телесные повреждения маленькой девочке взят под стражу, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пост заместителя начальника департамента полиции Алматинской области Рустама Абдрахманова.

25 июля ходатайство органа расследования об избрании меры пресечения "содержание под стражей" в отношении подозреваемого гражданина О., 1998 года рождения. удовлетворено и санкционировано следственным судом Карасайского района сроком на два месяца (на период расследования).

Производство досудебного расследования, начатое по заявлению гражданина К., 1996 года рождения по статье 293 УК РК - "хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам" продолжается в районном подразделении.

Предварительное следствие по уголовному делу проводится при координации департамента полиции Алматинской области.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно - процессуального кодекса РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области.