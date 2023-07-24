Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Мужчина пнул четырёхлетнюю девочку в торгово-развлекательном центре в Алматинской области. Полиция разыскала и задержала хулигана, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 23 июля. В Управление полиции Карасайского района с заявлением обратилась женщина, сообщившая, что неизвестный ей мужчина в ТРЦ нанёс телесные повреждения её дочери.

Факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по части 1 статьи 293 УК РК - "Хулиганство".

"Стражами порядка установлен и доставлен в полицию гражданин Республики Турции 1998 года рождения. Подозреваемый в ходе допроса рассказал про инцидент и полностью признал свою вину. Задержанный водворён в ИВС. Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертиз", - сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.