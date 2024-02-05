Пловцы из Казахстана стали чемпионами мира

Команда Казахстана по артистическому плаванию завоевала золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены стали лучшими в соревнованиях среди смешанных дуэтов (техническая программа). Страну в этом виде представляли Наргиза Болатова и Эдуард Ким.

Второе место занял Китай. Мексика замкнула тройку лучших.