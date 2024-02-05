  • 5 Февраля, 05:43
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Пловцы из Казахстана стали чемпионами мира

Сегодня, 04:40
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olympic.kz Сегодня, 04:40
Сегодня, 04:40
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Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по артистическому плаванию завоевала золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены стали лучшими в соревнованиях среди смешанных дуэтов (техническая программа). Страну в этом виде представляли Наргиза Болатова и Эдуард Ким.

Второе место занял Китай. Мексика замкнула тройку лучших.

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