Пловцы из Казахстана стали чемпионами мира
Сегодня, 04:40
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Сегодня, 04:40Сегодня, 04:40
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Команда Казахстана по артистическому плаванию завоевала золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Наши спортсмены стали лучшими в соревнованиях среди смешанных дуэтов (техническая программа). Страну в этом виде представляли Наргиза Болатова и Эдуард Ким.
Второе место занял Китай. Мексика замкнула тройку лучших.
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