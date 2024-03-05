  • 5 Марта, 12:53
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Пловчиха Карина Магрупова завоевала "золото" чемпионата Азии в Нью-Кларк-Сити

Сегодня, 12:40
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Пловчиха Карина Магрупова завоевала "золото" чемпионата Азии в Нью-Кларк-Сити Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
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В соревнованиях по артистическому плаванию среди юниоров (15-19 лет)  на чемпионате Азии по водным видам спорта в Нью-Кларк-Сити (Филиппины) Карина Магрупова набрала наивысшее количество баллов и завоевала золотую медаль, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

"Серебро" у представительницы Таиланда, бронзовая медаль - у спортсменки из Узбекистана.

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