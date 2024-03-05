Пловчиха Карина Магрупова завоевала "золото" чемпионата Азии в Нью-Кларк-Сити
Сегодня, 12:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
50
В соревнованиях по артистическому плаванию среди юниоров (15-19 лет) на чемпионате Азии по водным видам спорта в Нью-Кларк-Сити (Филиппины) Карина Магрупова набрала наивысшее количество баллов и завоевала золотую медаль, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.
"Серебро" у представительницы Таиланда, бронзовая медаль - у спортсменки из Узбекистана.
Самое читаемое
- Расчленила тело мужа и бросила в бочку: женщине вынесли приговор в Туркестанской области
- Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы
- Алматинцы должны иметь крепкую обувь у кровати - сейсмолог о землетрясении
- Сакен Бибосынов нокаутировал боксёра из Гонконга в бое за лицензию на Олимпиаду-2024
- Сильное землетрясение почувствовали в Алматы