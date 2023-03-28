Площадка по приёму и переработке стройотходов появилась в Астане

Фото: pixabay.com

Санкционированную площадку по приёму и переработке строительных отходов Северная гряда открыли в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.



Это сделано в целях снижения объёма образования стихийных свалок.

На площадке принимаются бетон, кирпич, асфальт, железобетон и другие виды твёрдых строительных отходов. Согласно статье 376 Экологического кодекса, строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте. Все строительные компании могут заключить договор напрямую с доверительным управляющим площадки во избежание нарушения требований экологического законодательства.

Чистые строительные отходы, отделённые от других примесей, принимают по тарифу 1300 тенге за одну тонну. Жители города (физические лица) единоразово в течение календарного года могут сдавать строительный мусор на площадку до 250 килограммов бесплатно.

Площадка расположена по адресу: Астана, район Байконур, шоссе Алаш (трасса Астана-Павлодар), напротив городского полигона ТБО.

Телефоны для связи: 8 708 425 65 68, 8 (7172) 25-65-68, info@astanard.kz.