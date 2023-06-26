Площадь выгоревшей территории на Балхаше достигла 9 тысяч гектаров

Фото: gharysh.kz

Примерная площадь выгоревшей территории на озере Балхаш составляет около девяти тысяч гектаров. Об этом сообщается на сайте национального оператора космической системы дистанционного зондирования Земли и системы высокоточной спутниковой навигации, передаёт BaigeNews.kz. Также на берегу Балхаша имеются ещё два возгорания на территории Каратальского района области Жетысу.

На берегу озера Балхаш в последние дни произошли несколько возгораний. Один из крупных пожаров происходит недалеко от города Балхаш, к югу озера. Первые термальные точки зафиксированы в 21:33 часов 21 июня 2023 года. Ближайшие населённые пункты к югу от Балхаша находятся примерно в 100 километрах от места пожара.

Снимок КА KazEOSat-1 на 11:36 22 июня 2023 года

Отмечяается, что сотрудники департамента пространственных данных АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" находятся на постоянной связи с МЧС и ДЧС областей и обеспечивают необходимыми сведения со спутников как отечественных, так и зарубежных партнёров, таких как Planet.

"С начала года на территории страны произошли более 1800 лесных и степных возгораний. Вся информация об этих пожарах на постоянной основе предоставляются оператором. Космический мониторинг осуществляется по данным спутников различного пространственного разрешения и периодичности. На первой стадии происходит автоматическая фиксация термальных точек (возможных очагов пожаров) по космическим снимкам в инфракрасных каналах. Такие спутники имеют широкий охват до двух тысяч километров, но передают изображения с низким разрешением. Данный процесс идёт на постоянной основе, ежедневно, до восьми раз в сутки", - говорится в сообщении.

По отдельным случаям, где есть угроза распространения, а также по запросу МЧС, территориальных ДЧС или представителей КЛХЖМ МЭПР, дополнительно предоставляются данные среднего и высокого разрешения. Это более качественные изображения, имеющие менее широкий охват от 10 до 170 километрво и съёмка настроена на дневное время от 11:00 до 14:00 для обеспечения наибольшей освещенности земной поверхности в момент съёмки.

Снимки предоставляются по мере необходимости, а также в зависимости от прохождения орбиты определённых спутников над зоной, которую необходимо сфотографировать. Сброс полученных изображений происходит не моментально, а при видимости спутника со станций приёма, после чего происходит обработка, анализ и публикация данных. Периодичность съёмки собственных спутников составляет 3-5 суток, но с привлечением зарубежных партнёров есть возможность почти ежедневного покрытия любой территории. При этом, в случае удачной, безоблачной съёмки, передача спутниковых данных высокого и среднего разрешения осуществляется ежедневно примерно после 17:00.

Также, открытый геосервис по чрезвычайным ситуациям доступен для каждого интернет-пользователя по ссылке: https://km.gharysh.kz.