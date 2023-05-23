Площадь пожара на востоке Казахстана увеличилась до 1100 гектаров

Фото: dlpinfo.ru

Службы быстрого реагирования продолжают тушение крупного лесного пожара в области Абай. Его площадь к утру 23 мая уже достигла 1100 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Obvk.kz.

Сообщается, что угрозы населённым пунктам в настоящее время нет. Тем не менее, все службы готовы к эвакуации. Необходимые действия по тушению отрабатываются совместно с департаментом по ЧС.

Напомним, возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана ГЛПР "Семей орманы" в семи километрах от станции Аул Бородулихинского района произошло 22 мая в 15:25 на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое.

Акимат Бородулихинского района сообщает, что по прибытию на место выяснилось - пожар местами верховой, местами низовой из-за сильного порывистого ветра. В результате смены направления ветра угроза со станции Аул снята.

По сообщению ДЧС области Абай, угрозы остальным населённым пунктам нет. Для оповещения населения и окарауливания территории, прилегающей к селу Ивановка и санаторию Березовка, на месте работают сотрудники местной полицейской службы 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

В ликвидации пожара задействованы 68 человек личного состава и 20 единиц техники от ДЧС Абайской области, 30 человек личного состава и семь единиц техники от ДЧС ВКО, от лесного хозяйства 147 человек и 56 единиц техники, от местных исполнительных органов области четыре человека и четыре КамАЗа - водовоза.

При въезде в село Аул развёрнут оперативный областной штаб. В 23:07 из города Семей на станцию Аул прибыл пожарный поезд КТЖ.

По состоянию на 23 мая к 5:50 силами ДЧС и лесхоза проводится тушение, созданы два боевых участка:

1 БУ станция Аул;

2 БУ село Ивановка, а также тремя тракторами лесхоза проводится опашка.

На 7:00 23 мая из Астаны вылетел вертолета МИ-873 с ВСУ.

По состоянию на 5:00 часов 23 мая загорание на территории Алтайского края ликвидировано.

Ранее сообщалось, что лесной пожар может перекинуться и на местный санаторий.