Крупный лесной пожар вспыхнул в Абайской области, есть угроза для санатория

Фото: obvk.kz

Крупный лесной пожар вспыхнул в Абайской области на границей с Россией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на obvk.kz.

Сообщается, 22 мая текущего года на пульт "101" поступило сообщение, что на территории села Новенькая Алтайского края России в семи километрах от казахстанской станции Аул загорелась сухая трава. Пожар перешёл на территорию ГЛПР "Семей орманы". Имеется угроза санаторию "Берёзовка", сообщили в ДЧС области Абай.

Предварительная площадь пожара составляет 57-70 гектаров. В тушении пожара принимают участие более 40 человек личного состава ДЧС, 14 единиц техники, от лесного хозяйства — 157 человек и 44 единицы техники, от местных исполнительных органов области направлено четыре "КамАЗа"-водовоза, производится противопожарное опахивание на трёх тракторах.

Сотрудники местной полицейской службой проводят оповещение населения.

В кризисном центре ДЧС организован штаб. Личный состав департамента поднят по тревоге. Оперативный областной штаб развёрнут при въезде в село Аул.