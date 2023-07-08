Площадь охваченного огнём камыша в Атырауской области удалось сократить

В Атырауской области продолжают тушить камыш на побережье Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"По состоянию на 18:00 после аэровизуального осмотра установлено, что благодаря принятым мерам площадь активного открытого горения снижена до 40 гектаров. При этом общую площадь возгорания будут устанавливать компетентные службы местных исполнительных органов. Тушение очагов возгорания осуществляется вертолетом МИ-8, который на данный момент успел сбросить около 60 тонн воды. Тушение наземным способом осложняется из-за труднодоступности болотистой местности", — сообщили в МЧС.