Лепс шокировал фанатов знакомством со своей 18-летней невестой
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61-летний Григорий Лепс заинтриговал фанатов, появившись на премии МУЗ-ТВ в компании таинственной брюнетки. У артиста спросили, приходится ли спутница ему невестой, певец ответил: "Она ещё не решила, но скорее всего — да!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "СтарХит".
Издание выяснило, что таинственной девушкой, которую уже нарекали возлюбленной исполнителя, оказалась 18-летняя Аврора Киба. В соцсетях спутница Лепса, как и ее мать, Татьяна Киба, публикует снимки из разных стран. В феврале этого года Авроре исполнилось 18 лет — праздник девушка отметила в Дубае.
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В последние месяцы блог Кибы заполнили фотографиями с цветами. 8 марта Аврора продемонстрировала поклонникам пять огромных букетов и одну корзину с бело-розовыми тюльпанами. "Мужчины не говорят „ты мне нравишься“ и не спрашивают, какие цветы ты любишь, мужчины делают так", — написала девушка.
В конце мая Аврора вновь опубликовала снимок с цветами: на этот раз поклонник подарил ей три букета, размером с саму девушку. "Открываю цветочку. Маме, бабушке и мне", — похвасталась Киба.
Через несколько дней в профиле спутницы Лепса появилась фотография кольца, еще лежащего в коробке. Аврора снимок подписала: "Коротко, но ясно". Вслед за этим Киба продемонстрировала, что уже надела кольцо на безымянный палец правой руки.
Фото: instagram.com/avrorakiba
Правда, имеет ли Лепс отношение ко всем этим подаркам, точно не известно.
СМИ пишут, что Лепс и Киба явно познакомились в общей компании, так как у родителей красотки, судя по всему, недвижимость в Форте-деи-Марми, где у певца тоже есть дом. Кстати, на девушку подписаны многие звезды.
К слову, исполнитель хита "Самый лучший день" периодически мелькает в блоге Авроры. В начале июня девушка посетила выступление Григория Лепса в Санкт-Петербурге, подписав публикацию: "Моя любимая семья". Певца можно заметить и на видео с семейного застолья, которое Киба выкладывала в апреле этого года.
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