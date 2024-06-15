Лепс шокировал фанатов знакомством со своей 18-летней невестой

61-летний Григорий Лепс заинтриговал фанатов, появившись на премии МУЗ-ТВ в компании таинственной брюнетки. У артиста спросили, приходится ли спутница ему невестой, певец ответил: "Она ещё не решила, но скорее всего — да!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "СтарХит".

Издание выяснило, что таинственной девушкой, которую уже нарекали возлюбленной исполнителя, оказалась 18-летняя Аврора Киба. В соцсетях спутница Лепса, как и ее мать, Татьяна Киба, публикует снимки из разных стран. В феврале этого года Авроре исполнилось 18 лет — праздник девушка отметила в Дубае.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Avrora Kiba (@avrorakiba)

В последние месяцы блог Кибы заполнили фотографиями с цветами. 8 марта Аврора продемонстрировала поклонникам пять огромных букетов и одну корзину с бело-розовыми тюльпанами. "Мужчины не говорят „ты мне нравишься“ и не спрашивают, какие цветы ты любишь, мужчины делают так", — написала девушка.

В конце мая Аврора вновь опубликовала снимок с цветами: на этот раз поклонник подарил ей три букета, размером с саму девушку. "Открываю цветочку. Маме, бабушке и мне", — похвасталась Киба.

Через несколько дней в профиле спутницы Лепса появилась фотография кольца, еще лежащего в коробке. Аврора снимок подписала: "Коротко, но ясно". Вслед за этим Киба продемонстрировала, что уже надела кольцо на безымянный палец правой руки.

Фото: instagram.com/avrorakiba

Правда, имеет ли Лепс отношение ко всем этим подаркам, точно не известно.

СМИ пишут, что Лепс и Киба явно познакомились в общей компании, так как у родителей красотки, судя по всему, недвижимость в Форте-деи-Марми, где у певца тоже есть дом. Кстати, на девушку подписаны многие звезды.

К слову, исполнитель хита "Самый лучший день" периодически мелькает в блоге Авроры. В начале июня девушка посетила выступление Григория Лепса в Санкт-Петербурге, подписав публикацию: "Моя любимая семья". Певца можно заметить и на видео с семейного застолья, которое Киба выкладывала в апреле этого года.