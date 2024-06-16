Асу Алмабаев выиграл исторический бой в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Алмабаев провел бой с американцем Хосе Джонсоном, и для казахстанца этот поединок был историческим: впервые Асу выступил в главном карде турнира UFC. Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Алмабаева единогалсным решением судей.

Таким образом, Асу Алмабаев одержал двадцатую победу в профессиональной карьере, а Хосе Джонсон потерпел девятое поражение. Что касается выступлений бойцов в UFC, то теперь рекорд Алмабаева — 3-0, а рекорд Джонсона — 1-2.

Напомним, Асу дебютировал на турнире UFC в Джексонвиле, а второй поединок провел на UFC 299 - оба раза Алмабаев выступал в прелимах.