Асу Алмабаев выиграл исторический бой в UFC
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Казахстанский боец Асу Алмабаев выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Алмабаев провел бой с американцем Хосе Джонсоном, и для казахстанца этот поединок был историческим: впервые Асу выступил в главном карде турнира UFC. Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Алмабаева единогалсным решением судей.
Таким образом, Асу Алмабаев одержал двадцатую победу в профессиональной карьере, а Хосе Джонсон потерпел девятое поражение. Что касается выступлений бойцов в UFC, то теперь рекорд Алмабаева — 3-0, а рекорд Джонсона — 1-2.
Напомним, Асу дебютировал на турнире UFC в Джексонвиле, а второй поединок провел на UFC 299 - оба раза Алмабаев выступал в прелимах.
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