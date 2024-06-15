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Перехода не будет: казахстанские абоненты останутся в 7-й зоне всемирной нумерации

Сегодня, 06:39
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 06:39
Сегодня, 06:39
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Фото: pixabay.com

МЦРИАП подготовило постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на минцифры.

В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.

"В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.

Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.

В связи с этим, для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международного кода +7", - объяснили в МЦРИАП.

Видео: Болатбаев Абилкаир - руководитель управления развития новых технологий и инфраструктуры в области связи Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК

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