Перехода не будет: казахстанские абоненты останутся в 7-й зоне всемирной нумерации
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЦРИАП подготовило постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на минцифры.
В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.
"В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.
Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.
В связи с этим, для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международного кода +7", - объяснили в МЦРИАП.