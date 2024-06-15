Перехода не будет: казахстанские абоненты останутся в 7-й зоне всемирной нумерации

МЦРИАП подготовило постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на минцифры.

В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.