Закон о бытовом насилии вступил в силу: Как поправки отразятся на безопасности детей

В Казахстане вступил в силу закон, направленный на защиту прав женщин и безопасность детей. После его принятия в обществе возникли споры, относительно того, как он будет действовать на практике. Казахстанцы обеспокоены тем, что их могут массово лишать родительских прав. Так ли это на самом деле? Для чего были внесены изменения в закон? И как это может повлиять на безопасность детей, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Как вносились поправки

В апреле 2024 года были внесены изменения в два закона связанные с защитой прав женщин и безопасностью детей. Эти поправки были подписаны президентом после громкого дела об убийстве Салтанат Нукеновой.

Поправки к законам были приняты быстро в ответ на общественное давление, менее чем за полгода. Проект был разработан и начал действовать с 24 января 2024 года, а затем передан в Сенат.

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов отметил, что президент Токаев лично поддержал поправки, выступив за ужесточение наказаний за домашнее насилие. Слова президента по этому поводу были опубликованы в газете "Egemen Qazaqstan". Благодаря его поддержке, поправки в законопроект были приняты.

Без поддержки президента, возможно, эти изменения были бы не внесены. Аймагамбетов отметил, что президент четко выразил позицию по защите граждан от насилия. В результате законопроект был поддержан и принят во втором чтении в феврале 2024 года.

"Мы подготовили этот законопроект, и он был направлен в Правительство еще ранней осенью. Мы видели вариант проекта заключения, в нем в большей степени поправки не поддерживались. Благодаря позиции Президента, когда он дал соответствующие поручение, поправки были поддержаны. Поэтому очевидна позиция Президента, его поручений. Если бы его поручений не было, я не знаю, какое заключение мы были получили с Правительства. Поэтому Президент четко выстроил позицию, что мы должны защищать всех граждан от насилия. Должен быть закон и порядок, благодаря этому заключение было поддержано. Сейчас законопроект был поддержан во втором чтении", - говорил Асхата Аймагамбетов в конце февраля 2024 года.

Что изменено в законе

Внесенные изменения в закон включают в себя новые положения, которые значительно повышают ответственность за нарушения в сфере детских прав и детской безопасности.

Одним из ключевых изменений является ужесточение наказания за убийство ребенка. Теперь за это преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы, в то время как раньше могла быть применено либо пожизненное лишение свободы, либо срок до 20 лет.

Кроме того, новыми поправками вводится ответственность за буллинг - травлю детей. Теперь за это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 30 МРП. Также родители или законные представители обязаны выплатить штраф за необеспечение безопасности ребенка.

Новая норма закона также устанавливает запрет на высаживание детей без сопровождения из общественного транспорта. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере пяти МРП.

Одним из важных изменений является ужесточение ответственности за пропаганду самоубийства. За это теперь грозит штраф в размере 200 МРП, а в случае совершенного суицида в результате такой пропаганды - лишение свободы от трех до пяти лет.

Новые положения закона также предусматривают наказание за приставание сексуализированного характера к детям до 16 лет, незаконное лишение свободы и похищение. Таким действиям теперь грозят общественные работы, арест либо лишение свободы на определенный срок.

Таким образом, в результате принятых поправок, увеличена ответственность родителей за обеспечение безопасности детей, что должно способствовать улучшению их защиты и благополучия.

"Лишение родительских прав - сложная и длительная процедура"

Директор ОО "Женский луч", член общественного совета Министерства культуры и информации РК Оксана Волкова-Михальская считает, что принятие поправок обусловлены тем, что в обществе участилось насилие, буллинг в отношении детей. Если раньше, отдельные случаи не становились известны, то с развитием соцсетей ситуация поменялась. На просторах Сети довольно часто можно встретить истории, в которых пострадали дети, в том числе и от буллинга.

"Например, когда в сильный мороз их высаживают из автобуса. Мне кажется, эти факты стали набирать обороты. Тем более в соцсетях. Раньше такие темы все же не так сильно раскрывались. А буллинг сейчас стал до такой степени со стороны закона неуправляем, что нужен был закон, чтобы защитить детей", - говорит Оксана Волкова-Михальская.

Комментируя вопрос, почему поправки воспринялись обществом бурно и с чем связаны споры, она отмечает, что теперь усиливается ответственность родителей за безопасность детей. При этом сама статья уже была в законе, после изменений она была лишь расширена, подчеркивает эксперт. Речь идет о первой части статьи 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего)

"Эта статья была, с поправками она расширилась. Никто на нее до этого сильно не обращал внимание. Просто теперь усилилась ответственность родителей за неисполнение мер по обеспечению безопасности детей. Например, по фактам выпадения детей из окон, оставление их запертыми в машинах и иных помещениях", - говорит эксперт.

Общественное объединение "Женский луч" работает с жертвами бытового насилия, агрессорами, а также прорабатывает вопросы профилактики половой неприкосновенности и нулевой терпимости к любыми видам насилия. По ее словам, в работе она часто сталкивалась с родителями, которых волнуют поправки в закон. Многие из них были убеждены, что это может привести к тому, что детей могут забирать с семей.

Оксана Волкова-Михальская отмечает при этом, что далеко не все родители читали сами поправки, однако в итоге пришли к такому выводу.

"На это я отвечала: "А вы читали закон? Давайте откроем и посмотрим. Второй момент, на которой я обращаю внимание родителей, это государственная программа по сокращению детских домов. Как государство может забирать детей, когда у нас есть программа, нацеленная на то, чтобы ребенок воспитывался в семье?", - говорит эксперт.

Изучая международный опыт, эксперт добавляет, что в других странах подобные механизмы по защите прав женщин и детей уже действуют. Среди них – Германия, где есть институты по защите прав женщин и детей, работа с агрессорами закреплена законодательством, говорит Оксана Волкова-Михайльская.

"Думаю, что у нас получился хорошо укомплектованный закон по многим направлениям, поэтому важно, чтобы алгоритмы стали работать в полной мере. Самое важное - уголовный кодекс, где говорится, что исключено примирение, по преступлениям совершенным в отношении несовершеннолетних. Сейчас препятствий для применения нет. Эта большая защита детей", - говорит эксперт.

Она отмечает следующие моменты в поправках – запрет по высадке детей из автобусов, исключение примирения после случаев насилия в отношении детей. Эти пункты ранее не были включены в законопроект.

"Также добавлю, что теперь в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. Если, например, раньше умышленное причинение здоровью вело к ограничению свободы на срок от трех до восьми лет, то сейчас предусмотрено лишение свободы. Умышленное причинение даже среднего вреда здоровью раньше тоже вело к ограничению свободы. Теперь – это лишение свободы. Доведение до самоубийства - такого пункта не было в Уголовном кодексе. Еще один важный момент усиление ответственности – родителей, педагогов, воспитателей, за жесткое обращение с детьми. Подчеркиваю, что говорится о жёстком обращении. Теперь появились пункты, о привлечении к работам до 600 часов либо лишение свободы до двух лет. Это вызвало резонанс в обществе", - говорит Оксана Волкова-Михайльская.

Эксперт подчеркивает, что в закон внесли лишь поправки, в то время как общество воспринимает их как новый закон. Эксперт выделяет, что в Уголовный кодекс вернули две статьи, декриминализированные в июле 2017 года. Это статья "побои" и статья "нанесение легкого вреда здоровью". Также есть ряд других поправок, в целом они направлены на защиту детей, считает юрист.