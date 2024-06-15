Казахстанский eGov экспортируют в Сьерра-Леоне
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Цифровые компоненты электронного правительства передали в Сьерра-Леоне на саммите "Sierra Leone Innovates 2024", который проходил в городе Фритаун. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя правления АО "Национальные Информационные Технологии" Дмитрий Мун, передаёт BaigeNews.kz.
"Теперь наш eGov экспортируется в Сьерра-Леоне! (3 модуля платформы электронного правительства). Это стало возможным благодаря совместной работе "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ и "KazAID" Қазақстандық халықаралық даму агенттігі, а также ранее подписанному Меморандуму о сотрудничестве, заключённому в феврале этого года на форуме Digital Bridge Цифрлық министрлік / МинЦифры с коллегами из Стерра-Леоне. Наша команда усердно готовилась к этому событию на протяжении года. Результаты оправдали наши ожидания: теперь это уже четвертый экспорт IT-услуг в нашу копилку", — сообщил Дмитрий Мун.
Он отметил, что в рамках соглашения Казахстан передаёт сервисы "Витрина сервисов Smart Bridge", "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов" и информационно-аналитическая система "Smart Data Ukimet".
По информации KazAID, в United Nations E-Government Survey РК находится на 28-м месте среди 193 государств по индексу развития электронного правительства (UN Global E-Government Development Index), а также на 8-м месте по индексу качества онлайн-услуг.
Теперь Казахстан оказывает техническую помощь в развитии электронного правительства Республики Сьерра-Леоне.
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