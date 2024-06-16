32 млн тенге присвоили сотрудники детсада в Павлодаре
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Директор и бухгалтер детского ясли-сада № 36 посёлка Атамекен Павлодарской области осуждены за хищение бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.
Суд установил, что с 5 января 2022 года по 24 апреля 2024 год осуждённые составляли расчётно-платёжные ведомости и перечисляли бюджетные деньги на свой банковский счет. Таким образом они нажились на сумму более 32 миллионов тенге.
Прокурор просил назначить фигуранткам дела шесть лет лишения свободы. Они признали вину, раскаялись и просили не лишать их свободы.
Вместе с тем вина подсудимых полностью была доказана. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил двум подсудимым шесть лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
"Учитывая, что Е. беременна, имеет малолетнего ребёнка 2011 года рождения, престарелую мать — инвалида второй группы, вдова, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на основании ст.74 УК назначенное наказание отсрочено на год. Учитывая, что А. имеет трёх малолетних детей 2012, 2014 и 2019 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на основании ст.74 УК назначенное наказание отсрочено на пять лет", — рассказали в суде.
Гражданский иск с учётом частичного возмещения ущерба удовлетворён. Приговор в законную силу не вступил.
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