Уехала продавать машину и пропала: убийство расследуют в Актобе

55-летнюю жительницу Актобе убили из-за машины. Она поехала на рынок продать свой автомобиль, живой её больше не видели. Подозреваемого в убийстве уже задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

После заявления родных полицейские приступили к поискам женщины. Как обычно на помощь им вышли десятки актюбинских волонтёров, в соцсетях распространяли фотографию пропавшей.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что по горячим следам задержали мужчину, в гараже которого нашли автомобиль пропавшей актюбинки. Чуть позже при прочесывании загородной местности обнаружили её тело с признаками насильственной смерти.