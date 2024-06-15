Уехала продавать машину и пропала: убийство расследуют в Актобе
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55-летнюю жительницу Актобе убили из-за машины. Она поехала на рынок продать свой автомобиль, живой её больше не видели. Подозреваемого в убийстве уже задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
После заявления родных полицейские приступили к поискам женщины. Как обычно на помощь им вышли десятки актюбинских волонтёров, в соцсетях распространяли фотографию пропавшей.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что по горячим следам задержали мужчину, в гараже которого нашли автомобиль пропавшей актюбинки. Чуть позже при прочесывании загородной местности обнаружили её тело с признаками насильственной смерти.
"Возбудили уголовные дела по статьям убийство, разбой, подозреваемый задержан. По делу назначены экспертизы, проводятся следственные действия. Расследование находится на контроле начальника департамента полиции", — сообщили в пресс-службе ДП.
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