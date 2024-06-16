"Пациенты все помнят": врачи Алматы рассказали о рабочих буднях

В Казахстане свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых благородных и востребованных в обществе специалистов – медики. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с медицинскими работниками Алматы и узнал о самых трогательных и душевных моментах, случающихся в их работе.

В любой больнице или клинике важную роль играют и организаторы здравоохранения. Именно они создают условия, чтобы пациент чувствовал себя комфортно и мог получить качественную медицинскую помощь.

Заместитель директора по поликлинике городской клинической больницы №7 г. Алматы Лаззат Жумадилова в медицинскую профессию пришла благодаря своему папе. Сегодня она руководит большим коллективом медработников.

"Самые трогательные моменты в работе - когда пациенты приходят поблагодарить тебя за отзывчивость, за врачебную этику и профессионализм. В эти моменты я себя чувствую, что я необходима пациентам, что им нужна моя помощь. В своей работе я больше всего ценю то, что она даёт возможность общаться с большим количеством людей, обмениваться опытом по самому широкому кругу вопросов, знакомиться с новыми прогрессивными специалистами, решать серьёзные проблемы пациента. Успешно справляться с многочисленными служебными обязанностями мне прежде всего помогает моя команда. Рядом работают люди, преданные своей профессии, профессионалы с большой буквы. На каждого из них я могу положиться как на самого себя, каждый сделает всё от него зависящее", - рассказала Лаззат Жумадилова.

Не секрет, что первым, которого видит новорожденный ребенок, является вовсе не мама, а акушер-гинеколог в больничной палате роддома. Сауле Раимбекова - акушер-гинеколог поликлиники при Городской клинической больнице №7 города Алматы. В профессии она с 1994 года, а на своей нынешней должности работает с 2019 года. Она рассказала, что быть врачом мечтала с детства: ей всегда нравились люди в белых халатах, нравился запах медпункта в ее родном селе, куда ее и одноклассников водили на прививки.

Впрочем, поступить в алматинский мединститут получилось не сразу. А когда на 4-м курсе Сауле проходила цикл "Акушерство" в роддоме, где показывали будни акушера - гинеколога, рассказывали о ночных дежурствах, работе с осложнениями беременностей и родов, но и в тоже время о радости, которую испытывает врач, когда появляется на свет ребенок и слышен его первый крик, Сауле Раимбекова поняла, что хочет быть именно акушером-гинекологом, хочет быть причастной к женскому счастью.

Она считает, что материнство — высшее предназначение женщины и это возлагает определенные требования на будущую маму. Всё, что происходит с мамой и малышом, делается согласно природе, её таинственным законам. Крайне важно, чтобы в такой ответственный момент жизни женщины рядом постоянно находились высококвалифицированные специалисты.

По словам врача, планирование беременности и родов это одно из главных составляющих условий для прихода в жизнь здорового и гармоничного человека.

"Лет 10 назад обратилась молодая семейная пара, срок беременности был 6-7 недель. К тому времени вместе они прожили около 3-4 х лет. Детей не было, беременности были, но все заканчивались неудачно. Они наблюдались, но причину не выяснили и решили поменять место жительства и переехали в город, на территорию нашей поликлиники, сняли квартиру. До этого обращались в очень хороший частный Центр, но там им отказали, учитывая анамнез сказали, что наблюдение данной беременности будет очень дорогим и лучше будет если наблюдение за беременностью будет вести территориальная поликлиника. И так, по воле Всевышнего, по желанию беременной пришлось нам вести эту беременность. Обследовали, выявили причину, начали лечение, вся беременность велась конечно под пристальным вниманием, на роды госпитализировали своевременно. Желание самой женщины, семьи, усилия нас, как врачей, оправдались: на свет появилась здоровая девочка! И это есть счастье! Каждый четверг в День здорового ребенка, когда приходили на прием к педиатру обязательно благодарили нас. Букет цветов на столе врача, с самого утра и так в течение года", - рассказала Сауле Раимбекова.

До сих пор и счастливые родители поддерживают связь с врачами, каждый праздник не оставляют доктора без внимания.

"Очень благодарные люди. Сейчас они уже родили вторую девочку, планируют следующего ребенка. Всегда есть желание помогать таким людям. Больше всего ценю отношение врачей к людям. Любой мой коллега всегда желает только доба, в этом я уверена", - отметила доктор.

Еще одним медиком, который больше всего запоминается человеку, является медсестра в школьном медкабинете. Она делает прививки и в случае необходимости оказывает первую помощь.

Школьная медсестра городской поликлиники №21 Алматы Жанар Есдавлетова рассказала, что когда была ребенком, в ее родном поселке не было ни света, ни качественной медицины. Младший брат родился уже с врожденным заболеванием и мама, часто водила его по врачам, пока сама сильно заболела.

"В поселке особенно остро не хватало медсестры, некому было поставить укол или систему. И поэтому в семье все мы выбрали медицину, а нас 4 детей. Две старшие стали врачами, а я выбрала профессию медсестры. С детства мы на себе ощутили бремя заботы за больным ребенком и мамой и уже с детства мы понимали, насколько это тяжелая и в то же время интересная и благородная профессия. Сейчас для меня самые трогательные моменты, когда уже закончившие школы приезжают в школу, чтобы поздороваться с учителями, приходят и к нам. Хотя я могу не помнить этого ребенка, а он рассказывает, как я помогла ему, когда он сломал руку на перемене, или когда кровь шла из носа и у него были панические атаки из за вида крови. Они все помнят, ценят и приходят нас навестить. Еще приятные моменты, когда родители детей поздравляют нас с праздниками, хотя в школах с медсестрами родители не так часто сталкиваются", - сказала медсестра.

В своей профессии Жанар больше всего ценит то, что помогают людям сохранить самое главное в их жизни - здоровье.

"Да, нас, медсестер, не всегда замечают. Однако именно мы являемся ключевым звеном между пациентом и врачом. А я как школьная медсестра еще и ответственна за здоровье детей, нашего будущего поколения. Организовывая профилактическую медицину для школьников, мы помогаем сохранить здоровье будущего поколения, ведь в здоровом теле здоровый дух. А также мы всегда готовы оказать медицинскую помощь в ходе учебного процесса", - поведала медсестра.

Помимо медицинской помощи в случае каких-либо заболеваний человек в определенный период времени может нуждаться в разговоре с психологом. И чтобы психологическая поддержка была качественной, ее тоже должен оказывать медицинский работник со специальным образованием.

Врач-психолог городской поликлиники №21 Алматы Маншук Уанбаева в профессии 18 лет. Она напомнила, что психология как отдельная и самостоятельная наука возродилась в начале 19 века, и ученые, посвятившие себя "науке о душе", продолжают искать ответы на вопросы, почему люди по-разному реагируют на те или иные события и явления, почему по-разному у каждого из нас происходит восприятие или проявление эмоций и чувств.

"Мне всегда было интересно, почему даже среди детей и подростков всегда можно увидеть во время игр более активных детей или, наоборот, более закрытых. В практике мне нравится применять арт-терапию. Потому что в этот момент, работает наше бессознательное. Особенно нравится, когда на приёме рисуют дети и беременные женщины. Всегда интересно наблюдать, как по-другому и по-своему видит и воспроизводит человек то или иное явление", - поделилась Маншук Уанбаева.

Она отмечает, что в психологии, как и в других профессиях, есть "подводные камни".

"Например, при проведении Гештальт-терапии происходит сопереживание пациенту, врач помогает ему выйти из этой эмоционально сложной для него ситуации. Но каждый психолог не должен сливаться в эмоциональной сфере с другим человеком. Это залог здоровья самого психолога. Конечно, я тоже об этом стараюсь помнить в момент работы. Для меня самые ценные моменты, когда после моего приёма человек чувствует себя легко, у него улучшается психоэмоциональный фон, поднимается настроение. Есть и те которые всегда на связи. Поздравляют меня с профессиональным праздником с днём психолога 25 декабря", - сказала психолог.

Чтобы чувствовать себя уверенно, специалист рекомендует всем шагать в ногу со временем, раскрывать свой потенциал, способности, развиваться и получать от этого удовольствие.

Медицинские работники продолжают день и ночь свою работу во благо здоровья и благополучия пациентов. И не только в этот день, но и во все другие дни в году они готовы сделать все от них зависящее, чтобы соотечественники были здоровы и счастливы.

Фото предоставлены героями материала.