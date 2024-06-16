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Президент обратился к медработникам Казахстана

Сегодня, 10:01
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иллюстрация BaigeNews.kz Сегодня, 10:01
Сегодня, 10:01
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Фото: иллюстрация BaigeNews.kz

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём медицинского работника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Вы выполняете ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей. Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей – одна из приоритетных задач государства. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной. Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции "Адал азамат", вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу. Выражаю вам искреннюю признательность за вашу созидательную деятельность на благо общества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений!",  — говорится в тексте поздравления.

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