Оперировать ещё не родившихся детей в утробе матери начали в Казахстане

Казахстанские врачи впервые начали практиковать внутриутробные операции. Они проводятся тех в случаях, когда это может улучшить здоровье и спасти жизнь будущего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в пресс-службе Минздрава страны, для Казахстана фетальная хирургия – это совершенно новое направление медицины. Проект реализуется Министерством здравоохранения РК при поддержке Благотворительного фонда AYALA.

В преддверии Дня медицинского работника в Центре перинатологии и детской кардиохирургии Алматы состоялся практический мастер-класс по первой в Казахстане коррекции внутриутробной патологии. В операции приняли участие ведущие специалисты Казахстана и России.

Фото: Минздрав РК

"Министерство здравоохранения считает приоритетной задачу по снижению инвалидности у детей с рождения. Фетальная хирургия во всем мире считается одним из важнейших инструментов для этого. Мы проанализировали мировой опыт, накопленный в практике фетальных операций за 30 лет. Все эти знания легли в основу впервые разработанных в Казахстане программы по фетальной хирургии", — подчеркнула министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Минздрав готовился к запуску фетальной хирургии в Казахстане на протяжении двух лет. Бригады врачей из Центра перинатологии и детской кардиохирургии Алматы и из столичной UMC прошли теоретическую и практическую подготовку в Казахстане и за рубежом.

"Задача по снижению инвалидности у детей с рождения в Казахстане – главная для фонда AYALA. Мы рады помогать Министерству здравоохранения в запуске и в становлении фетальной хирургии в нашей стране. Мы оснастили отделение фетальной хирургии в Центре перинатологии и детской хирургии специальными медицинскими инструментами –— лазером и фетоскопами на сумму более 29,3 миллиона тенге", — отметила президент Благотворительного фонда AYALA Айдан Сулейменова.

Специалисты планируют ежегодно проводить около 150 таких операций.