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  • Площадь лесного пожара разрослась до 3500 гектаров в области Абай
пресс-служба МЧС РК Сегодня, 22:21
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Сегодня, 22:21
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Фото: пресс-служба МЧС РК

Площадь лесного пожара разрослась до 3500 гектаров в области Абай

Лесной пожар не удаётся потушить на территории Бородулихинского района области Абай. На помощь спасателям прибыли коллеги из нескольких регионов, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в МЧС, с огнём борются на трёх участках с использованием авиационной и автомобильной техники.

"Всего в тушении пожара задействованы более 600 человек личного состава, более 130 единиц техники, пожарный поезд, два вертолёта "Казавиаспаса", по одному от "Казавиалесохраны" и Министерства обороны. Осуществлен 221 сброс воды (422,5 тонны. Угрозы населённым пунктам нет. Общая площадь горения составляет около 3 500 гектаров", - сообщили в ведомстве.

Тушение осложняется порывистым ветром и наличием густо растущих культур и солончаковых участков.

"Сегодня дополнительно прибыл первый эшелон в количестве 13 единиц пожарной техники и 70 человек личного состава ДЧС Астаны, один воздушной борт и личный состав министерства обороны в количестве 103 человек и 15 единиц техники. Также второй эшелон ДЧС Астаны и Карагандинской области в количестве 12 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава", - заявили в МЧС.

Вице-министр Марат Кульдиков и аким области Абай Нурлан Уранхаев совершили облёт и аэровизуальный осмотр территории. Кроме того, для осмотра привлечён Еврокоптер "Казавиаспас".

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Сегодня, 22:21
141
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