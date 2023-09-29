Плохая экология, аутсайдеры по ЕНТ и безработица: Что происходит в Атырауской области?

Атырауская область, располагающая богатыми природными ресурсами, сегодня испытывает серьёзные проблемы социального характера. Кроме безработицы, низкого качества образования, нехватки медицинских кадров в регионе остро стоят проблемы экологии и сохранения природных ресурсов. Корреспондент BaigeNews.kz подготовил обзорный материал по основным проблемам региона.

Атырауская область является лидером среди областей Казахстана по показателю внутреннего регионального продукта (ВРП) на душу населения. В январе-марте 2023 года он составил 3,3 миллиона тенге.

Регион называют главной кладовой или сокровищницей республики, а административный центр – Атырау – нефтяной столицей Казахстана.

Здесь находятся уникальные запасы нефтегазового и газоконденсатного сырья, богатые месторождения калиевых и натриевых солей, бората, строительных материалов. Кроме того, регион является важнейшим рыбопромысловым районом.

На территории Атырауской области находятся крупнейшие нефтяные месторождения – Тенгиз, Кашаган, Даулеталы, Эмба и другие. В регионе свою деятельность ведут такие предприятия, как Тенгизшевройл, ЭмбаМунайГаз, Атырауский нефтеперерабатывающий завод, North Caspian Operating Company.

Проблемы экологии на первом месте

"Это всё богатства нашей страны, но в то же время причины беспокойства и ухудшения жизни жителей Атырауской области", - считает депутат маслихата Атырауской области Арман Хайруллин.

По его данным, только одна компания Тенгизшевройл выбрасывает в атмосферный воздух более 70 тысяч тонн вредных веществ. С начала деятельности это 1,7 миллиона тонн. Влияние нефтегазового сектора на здоровье людей колоссальное. Кратность превышения ПДК по сероводороду с 2017 по 2021 годы увеличилась в 12 раз.

"Это негативно влияет на здоровье населения. Жылыойский район, где базируются заводы, на первом месте по 12 видам заболеваний. Как начал свою работу завод Болашак на Карабатане, это в 25-30 км от города, в пять раз увеличилось количество детей с врожденными генетическими аномалиями", - приводит устрашающие цифры депутат.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области в ответе на наш запрос сообщило, что крупные нефтяные учреждения получают разрешительные документы на технологические процессы в соответствии с нормативами, установленными для выбросов от соответствующей установки. В случае неисполнения условий, указанных в разрешительных документах, предусмотрена административная ответственность.

"По результатам экологического мониторинга Атырауская область входит в пятёрку регионов с высоким загрязнением атмосферного воздуха. 85% выбросов области приходятся на крупные нефтегазовые предприятия - ТШО, NCOC и АНПЗ. При этом население в основном беспокоит запах сероводорода со стороны АНПЗ и от полей испарения "Тухлая балка", "Квадрат", устаревшие канализационно-очистные сооружения и экологическое состояние реки Жайык", - проинформировал руководитель управления Нурлан Джантоков.

На Атыраускую область приходится 256,7 тысяч тонн выбросов загрязняющих веществ, что на 17% ниже аналогичного периода. Показатель 2022 года - 309, 5 тысяч тонн.

По словам Н. Джантокова, в первом полугодии 2023 года проведена работа по снижению лимитов эмиссий предприятий. Например:

Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК) снизил лимит выбросов на 19 тысяч тонн за счет снижения выбросов от факелов.

ТОО "Тенгизшевройл" снизил лимит выбросов на 5 тысяч тонн/год.

ТОО "АНПЗ" снизил лимит выбросов на 0,66 тысяч тонн.

В 2022 году департаментом области по АНПЗ зафиксировано пять нарушений норм экологического законодательства. Наложен штраф в размере 100 миллионов тенге.

В соответствии с принципом "Загрязнитель восстанавливает" привлечены крупные нефтегазовые предприятия региона в целях возмещения их ущерба, причиненного окружающей среде, подписаны меморандумы по озеленению населенных пунктов области.

Куда пропала рыба?

Также депутат Арман Хайруллин констатирует тот факт, что на Каспие практически не осталось рыбы, что, по его мнению, также связано с деятельностью заводов.

"Река Жайык раньше была, можно сказать, ясли-садом для особо ценных пород осетровых. 30-40 лет назад во время нереста рыба собиралась в каналах реки. Её было так много, что можно было по спинам пробежать. Тогда рыбу даже не ели, только икру брали", - вспоминает Хайруллин.

Сейчас в реке Жайык и Каспийском море нет не только осетра и белуг, но пропали и обычные рыбешки. Причина этого - труба, качающая кашаганскую нефть из моря на сушу. Она даёт большое акустическое воздействие, что является раздражением для рыбы. Жители региона вспоминают, что в первые годы разработки месторождения Кашаган, вся поверхность Каспийского моря была покрыта тушами белуг и тюленей. Последняя массовая гибель рыбы была зафиксирована в сентябре текущего года 18 сентября в местечке Севрюжья коса Исатайского района.

В акимате Атырауской области сообщили, что сегодня разработан план мероприятий по предотвращению массовой гибели рыб, в нём также есть алгоритм действий при фактической ситуации гибели рыб.

Акиматы районов и города, а также правоохранительные органы соблюдают график патрулирования водоёмов, отмеченных как замор опасные, тем самым исполняя периодичность данных патрулей.

"При факте массовой гибели рыб местные исполнительные органы совместно с уполномоченными органами посещают место происшествия и соблюдают алгоритм по уничтожению тушек. Вместе с этим, соблюдается чёткий контроль по предотвращению попадания их на рынки", - заверил Нурлан Джантоков.

Атырау может остаться без источника пресной воды

Также обеспокоенность жителей Атырауской области вызывает обмеление Каспийского моря и реки Жайык. Если обмеление Каспия они связывают с природными факторами - потепление мирового климата, сдвиги тектонических плит, в маловодье реки Жайык винят властей региона, бездействие которых и привело к такой катастрофической ситуации. Местные экологи также бьют тревогу, и связывает проблему с отсутствием предметных и глубоких исследований.

"Это трансграничная река. Мы полностью зависим от России. Если они построят новые водохранилища, есть опасность что не будет и той воды, которая есть. Есть надежда на то, что сейчас министерство водных ресурсов и ирригации будет иметь большее влияние", - делятся проблемой атырауцы.

По словам Армана Хайруллина, за последние 15 лет Жайык обмелела в три раза. Ситуация изменилась в лучшую сторону в 2022 году, когда в реку поступило около пяти миллиардов воды. В этом году с паводками пришло ещё порядка пяти миллиардов. Но это временное улучшение, уверен депутат. Если не принимать никаких мер, Атырау может остаться без одного источника пресной воды. Ещё одна проблема Жайыка - концентрация вредных веществ в ней сегодня увеличилась до пятого класса опасности.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области в ответе на наш запрос признало, что в последние годы серьёзную обеспокоенность вызывает состояние водных ресурсов и её дефицит становится ощутимым с каждым годом.

"По территории области протекают две трансграничные реки – Жайык и Кигач, которые являются основными источниками питьевой воды для населения области. Особенно трудно переоценить значение реки Жайык в сохранении экосистемы и биоресурсов северной части Каспийского моря, в частности, осетровых и частиковых пород рыб", - отметил Джантоков.

По его словам, 80% водных ресурсов реки Урал формируется на территории Российской Федерации, поэтому Атырауская область, находящаяся в нижнем течении реки, является зависимой от объёмов воды, поступающих из сопредельной стороны.

Из-за дефицита весеннего стока и обмеления в нижнем течении реки Урал максимально затруднены пути миграции осетровых и других видов рыб и до минимума сведены площади их нерестилищ.

Для восстановления стока и водного фонда реки создана программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы. Программа включает 18 пунктов, где указаны все необходимые мероприятия, механизмы их реализации и сроки.

Вместе с тем в области за счёт республиканского бюджета реализован проект "Повышение водности и улучшение гидрологического режима рек Жайык и Кигач". Ведутся дноуглубительные работы и очистка русла рек протяженностью 295 километров. Проводятся берегоукрепительные работы реки Жайык в селах Махамбет и Алга Махамбетского района. Для проведения капитального ремонта оросительно-обводнительных систем разработаны проектно-сметные документации. Восстанавливаются пойменные лесные культуры. В 2021-2023 годы посажено 3,2 миллиона саженцев.

В акимате сообщили, что в целях снижения нагрузки на реку Жайык сокращён объём водозабора. Также рассматриваются варианты по оборотному водоснабжению для обеспечения производственных нужд предприятий, использованию воды после очистки канализационно-очистным сооружением в левой части города Атырау.

Разработана проектно-сметная документация канализационно-очистного сооружения правой части города Атырау, начаты строительно-монтажные работы. В 2022 году начата реконструкция фильтровальной станций №5.

Также проводятся поисково-разведочные работы подземных источников в Кызылкогинском районе.

В целях улучшения экологической обстановки и поддержания чистоты водоёмов на приграничных территориях ежегодно совместно с российской стороной проводятся акции "Чистые берега" с участием государственных органов, крупных природопользователей, школьной молодёжи и студентов.

13 улиц Атырау будут отремонтированы

Плохие дороги между населенными пунктами и в самом городе Атырау – одна из самых больших проблем на сегодня. В социальных сетях не заканчиваются жалобы и просьбы отремонтировать или построить дороги, завершить начатый ремонт, заменить брусчатку, сделать тротуар, установить лежачие полицейские и остановочные комплексы, устранить дефекты после ремонта. Последние, действительно, имеют место быть. Реконструкция дорог в Атырау зачастую проводится с дефектами, как сообщают в Атырауском областном филиале Национального центра качества дорожных активов. С начала года инженеры центра 117 раз проверили качество 23 участков, на которых проводились работы по реконструкции и среднему ремонту дорожного полотна. Была отобрана и исследована в лаборатории 431 проба материалов, используемых при дорожном строительстве. В результате было установлено, что 179 образцов не соответствуют стандартам РК.

Заместитель акима города Атырау Ерболат Умаров проинформировал, что в текущем году в целях восстановления поверхности дорожного полотна и улучшения технических характеристик действующих дорог было запланировано проведение среднего ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 17,9 километров на 13 улицах города. В частности улицы Бергалиева, Кунанбаева, Сатпаева, Садыкова, Кулманова, Молдагуловой, Жумагалиева, Молдагалиева, Темирханова, Алипова, Кошкарбаева, проезд от ул. Владимирского до ул. Курмангазы, дорога в районе полигона ТБО. В рамках среднего ремонта автодорог по улицам Кулманова и Молдагулова уже отремонтировано более 1,9 километров дорог.

Вместе с тем, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и повышения безопасности дорожного движения выполнены работы по текущему ремонту, направленные на восстановление выбоин и трещин, устранения ям и мелких разрушений, образовавшихся на дорогах и мостовых сооружениях города. Работы в данном направлении планируется продолжить и до конца текущего года. Запланирован ремонт ещё 15 тысяч квадратных метров.

Наряду с этим будет продолжена реализация плана по развитию транспортной инфраструктуры.

Возобновлены работы по переходящим объектам реконструкции автомобильных дорог по улицам Ауэзова, Азаттык, Датова, участка дороги от микрорайона Балыкши до села Зарослый и автомобильной трассы Атырау-Индер. По итогам года планируется завершить реконструкцию дорог общей протяженностью 4,5 километров и сдать в эксплуатацию улицы Ауэзова, Азаттык, участок дороги от микрорайона Балыкши до села Зарослый.

Также замакима сообщил, что в рамках действующих договоров по переходящим объектам строительства автомобильных дорог с начала года проведена укладка автодорог на 58 улицах.

Начата реконструкция автомобильных дорог на участке от проспекта Абулхаирхана через микрорайон Сарыкамыс до улицы Жастар, дорог в поселках Сары-Озек и Алмалы, улицы №16 в микрорайоне Нурсая. Завершение этих проектов намечено на 2024 год.

Бесполезные ярмарки и низкие зарплаты

По данным Бюро национальной статистики, численность безработных во втором квартале 2023 года составила 17 103 человека. Уровень безработицы составил 4,9% к численности рабочей силы. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец августа 2023 года составила 18 858 человек, или 5,4% к численности рабочей силы.

Управление координации занятости и социальных программ по Атырауской области в свою очередь сообщает, что на 1 сентября 2023 года в карьерные центры КГУ "Центр трудовой мобильности по Атырауской области" по вопросам трудоустройства обратились 35 457 человек, из них трудоустроены 11 281 человек или 32%, в том числе на постоянные работы - 4 857, на временные - 6 424 человек.

"Для содействия в трудоустройстве проводится ярмарка вакансий для безработных граждан. Ярмарка вакансий – одна из самых эффективных форм работы по содействию в трудоустройстве. Данная ярмарка даёт возможность гражданам самостоятельно сориентироваться на рынке труда, подобрать себе работу, в том числе путём непосредственного общения с работодателем", - отметил замакима Атырау Ерболат Умаров.

Однако эффективность данных ярмарок, о которой говорит Умаров, под вопросом. К примеру, на последней ярмарке вакансий жители Атырау не смогли найти работу с достойной зарплатой. Если средняя заработная плата в Атырауской области составляет 573 тысячи тенге в месяц, то, как рассказали соискатели, из предложенных вакансий они не нашли работу даже за 250 тысяч. В ярмарке вакансий в Атырау приняли участие около тысячи соискателей и 46 работодателей, которые представили более семисот свободных рабочих мест.

В Атырауской области в основном требуются рабочие инженерных профессий. Это – швеи, повара, кладовщики, охранники. Но зарплаты, которые предлагают предприятия, очень низкие. Некоторые не превышают даже 80 тысяч тенге. Поэтому, по словам соискателей, ярмарки, организуемые местным акиматом, бесполезны.

142 миллиона тенге на детские площадки

Жители города Атырау жалуются на отсутствие детских площадок или на их плохое состояние. О том, какая работа ведется по их обновлению, рассказал замакима города Ерболат Умаров.

"В 2023 году в рамках пилотного проекта "Бюджет с участием населения" путем голосования в интернет ресурсах определены места установок детских площадок. Из местного бюджета выделено 142 миллионов тенге на установку детских игровых площадок во дворах жилых домов. В настоящее время объявлен открытый электронный конкурс с целью определения подрядчика", - пояснил Умаров.

Сегодня на балансе городского отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Атырау имеется 221 детская игровая площадка, а также 33 спортивно-тренировочных площадок.

Подъёмное пособие и жильё: как поощряют врачей

Дефицит врачебных кадров – проблема республиканского масштаба. В управлении здравоохранения Атырауской области говорят, что в регионе также актуален вопрос нехватки медицинских кадров. Для решения проблемы акиматом области разработан план мероприятий по привлечению медицинских работников в Атыраускую область на 2023 год.

Так, медицинским работникам, устроившимся на работу в государственные организации, выплачивается подъёмное пособие в сумме 3 миллиона тенге, а врачам сельской местности размер увеличен до 5 миллионов тенге.

Также при поддержке акимата области и совместно с Отбасы банком планируется запуск региональной программы по предоставлению льготных займов для обеспечения медицинских работников жильём.

В 2023 году завершится строительство медицинских пунктов в сёлах Коздикара, Енбекшил, Аккайын Махамбетского района, Карагай Жылыойского района, Айдын Кызылкугинского района.

Кроме того, за счёт спонсорской помощи завершается строительство врачебной амбулаторий на 50 посещений в смену в микрорайоне Береке города Атырау и районной больницы на 75 коек в городе Кульсары Жылыойского района.

В рамках модернизации сельского здравоохранения запланировано строительство 18 объектов в сёлах. В 2023 году начато строительство фельдшерско-акушерского пункта в сёлах Талдыколь Махамбетского района, Шагырлы и Алтыншы Курмангазинского района.

В 2023 году проводится капитальный ремонт шести объектов здравоохранения. Ремонтные работы врачебных амбулаторий "Орлик" и "Елтай" завершены.

Так же капитальный ремонт проводится в областном перинатальном центре, областном кожно-венерологическом диспансере и областном центре фтизиопульмонологии. Все работы завершатся до конца 2023 года.

Последние по качеству образования

Нерешённые проблемы есть и в сфере образования. По данным министерства просвещения, по таким показателям, как функциональная грамотность, академические знания, а также по результатам ЕНТ, Атырауская область находится на последних позициях в республике. А педагоги-предметники по итогам аттестации набрали баллы ниже порогового значения.

В начале года заместитель управления образования Атырауской области Айнагуль Дюсекенова выступила с критикой в адрес школ региона, отметив, что они занимаются припиской, завышают оценки. Тогда же департамент обеспечения качества образования Атырауской области проинформировал, что уровень образования в сельских школах выше, чем в городе, на 1,03%. И это несмотря на то, что в Атырау 9 гимназий, 5 лицеев, которых нет ни в одном районе.

На запрос редакции BaigeNews касательно качества образования в управлении образования Атырауской области сообщили, что в 2022-2023 учебном году в 201 организации образования области завершили обучение 141 228 учащихся. Показатель качества образования составил 55%.

В новом учебном году в организации образования принято более 143 тысяч учащихся.

"В целях повышения качества образования в регионе принята специальная программа развития системы образования Атырауской области на 2023-2025 годы, разработан региональный план по результатам мониторинга образовательных достижений обучающихся за 2023 год и план мероприятий по проведению основного этапа RBTS среди школ и основного этапа исследований TIMSS-2023, ICILS-2023", - сообщил руководитель управления Ерлан Сламбеков.

В области в 2022-2023 учебном году было четыре аварийные школы. В сентябре текущего года введены в эксплуатацию две школы. Еще одна школа будет введена в эксплуатацию в декабре текущего года в Атырау. Ведется строительство средней школы имени К. Ескалиева в селе Есбол Индерского района, ввод в эксплуатацию которой запланирован на первое полугодие 2024 года.

В регионе 11 трёхсменных школ, все расположены в городе Атырау. В целях решения проблемы трёхсменных школ ведётся строительство средней школы в сёлах Акжар-2, Еркинкала-2, Таскала-2 и городе Атырау.

В рамках Национального пилотного проекта в сфере образования "Комфортная школа" планируется строительство школ в микрорайонах "Жулдыз-2", "Жулдыз-3" города Атырау на 900 мест каждая и на 2000 мест каждая в микрорайонах областного драматического театра и "Ак Шагала".

В 2022-2023 учебном году в Атырауской области работали 12 422 учителя. Всего принято на работу 496 педагогических кадров.

В целях реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева утверждены правила привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, имеющих дефицит учителей. По результатам конкурса в школы города Атырау трудоустроены 9 педагогов.

В настоящее время в организациях образования области имеется потребность в учителях начальных классов в русских классах - 85, учителей математики - 46. Дефицит кадров планируется решить благодаря специальной программе правительства РК и за счёт грантов, выделенных местными исполнительными органами.