Плесень и трещины: дети 10 лет учатся в аварийном здании в Туркестанской области

Фото: otyrar.kz

Огромные трещины на стенах, поломанные стулья и парты – так выглядит школа в селе Елшибек батыра в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Зданию больше полувека, причем 10 лет оно считается аварийным. И только благодаря педагогам учебное заведение продолжает работать, говорят местные жители.

"Когда наступает зима, здесь появляется плесень и начинает вонять. Летом учителя собираются и сами делаем ремонт. Приходится несколько раз белить, чтобы закрыть эту плесень", - говорит учитель Абдуакап Динислам.

В сельской школе, где учится свыше 200 детей, всего семь небольших классов. Нет столовой, спортивного зала и библиотеки. Зданию уже 55 лет. Вначале его построили как общежитие для фермеров, позже перестроили под школу. А в 2012-ом чиновники признали здание аварийным и пообещали построить новое учебное заведение. На этом всё и закончилось.

"Новую школу обещают построить каждый год. Чиновники приезжают в село, говорят, что занимаются данным вопросом, и уезжают. Теперь обещают уже к 24 году две новые школы. Мы даже готовы землю в центре села отдать, чтобы всем удобно было. Но они не торопятся. А наши дети учатся в опасности", - жалуется житель Ордабасинского района Рамазан Абдиманап.

Местные власти заверили, что мол неоднократно пытались ее решить. По словам чиновников, три года назад разработали смету на постройку нового учебного заведения. Но, всё упирается в финансы, говорят в районном управлении образования.

"Стоимость текущего готового проекта 981 миллион. И теперь ее нужно пересчитать по текущей рыночной цене. Потому что оценивали мы проект в 2021 году, сейчас уже стройматериалы подорожали. Следовательно, перерасчетом занимается управление строительства. Они в ответе за это", - отмечает методист отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района Мухитбек Сарсенбеков.

Одобрят ли проект в этом году, никто не знает. Решение зависит от управления строительства и депутатов маслихата. Между тем местные жители уверены: аварийное здание до следующего учебного года не выстоит.