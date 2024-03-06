Племянника миллиардера Утемуратова осудили на пять лет в Казахстане

Судебная коллегия по уголовным делам в Астане изменила приговор в отношении Данияра Утемуратова, племянника известного в Казахстане бизнесмена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

В феврале 2024 года молодого человека признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам ограничения свободы.

По апелляционному ходатайству прокурора дело было пересмотрено, а приговор изменен на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Данияра Утемуратова взяли под стражу в зале суда. Время содержания под стражей с 13 ноября 2023 года по 2 февраля 2024 года будет зачтено в срок отбытия наказания, из расчета один день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в учреждениях УИС.

О задержании племянника Булата Утемуратова стало известно в ноябре 2023 года.