Племянник олигарха Патоха Шадиева приговорен к 1,5 годам лишения свободы

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Орифджан Шадиев осуждён на 1,5 года тюрьмы. Он нанес ущерб Asia Credit Bank на 16,7 млрд тенге. Его помощника Михаила Соловьева осудили на год, передаёт Baigenews.kz.

Орифджану Шадиеву пожизненно запрещено работать на руководящих должностях в финорганизации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации.

Ранее сообщалось об отмене мнимой сделки Шадиева младшего с Евразийским банком.

Шадиев – известный предприниматель и инвестор. Он имеет доли в ТОО "One & Top", ТОО "PRIME System KZ". Был единственным собственником и акционером банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCredit Bank".