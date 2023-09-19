Платежную карту Kaspi Gold для ребенка могут открыть опекуны
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Опекуны и попечители теперь могут открыть Kaspi Gold для подопечного ребенка.
Ранее открыть Kaspi Gold для ребенка могли только мать и отец. Kaspi.kz совместно с министерством просвещения, министерством цифровизации и АО "НИТ" сделали сервис доступным также для опекунов и попечителей.
"Мы рады сообщить, что Kaspi Gold для ребенка могут также открывать опекуны для подопечных детей. В сотрудничестве с министерством просвещения РК, министерством цифровизации и АО "НИТ" наша команда в короткие сроки создали такой онлайн сервис. С Kaspi Gold для ребенка можно переводить детям деньги на необходимые расходы и учить ребенка основам финансовой грамотности. Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами!", - говорит глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов разделяет мнение сооснователей сервиса.
"Министерство просвещения Республики Казахстан продолжает вести работу по переводу государственных услуг в электронный и в проактивный формат. Совместно с Kaspi.kz мы запустили сервис, который позволяет опекунам и попечителям открывать карту Kaspi Gold для детей без предоставления дополнительных бумажных справок. Доступность услуг в онлайн режиме упрощает их получение и исключает контакт граждан с услугодателями".
Председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин в свою очередь отмечает, что нововедение удобно не только для пользователей, но и положительно сказывается на казахстанском бизнесе.
"Два года назад по инициативе Минцифры РК мы начали вывод госуслуг на внешние платформы, в том числе и в банковские приложения. Сегодня мы видим, как отдельные услуги пользуются даже большей популярностью чем на eGov. Благодаря интеграциям информационных систем, в приложении Kaspi.kz растет количество услуг, вот теперь появилась возможность опекуну открыть банковскую карту для ребенка, тем самым мы даем возможность развитию бизнеса и улучшению условий жизнедеятельности граждан".
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