Платежную карту Kaspi Gold для ребенка могут открыть опекуны

Опекуны и попечители теперь могут открыть Kaspi Gold для подопечного ребенка.

Ранее открыть Kaspi Gold для ребенка могли только мать и отец. Kaspi.kz совместно с министерством просвещения, министерством цифровизации и АО "НИТ" сделали сервис доступным также для опекунов и попечителей.

"Мы рады сообщить, что Kaspi Gold для ребенка могут также открывать опекуны для подопечных детей. В сотрудничестве с министерством просвещения РК, министерством цифровизации и АО "НИТ" наша команда в короткие сроки создали такой онлайн сервис. С Kaspi Gold для ребенка можно переводить детям деньги на необходимые расходы и учить ребенка основам финансовой грамотности. Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами!", - говорит глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов разделяет мнение сооснователей сервиса.

"Министерство просвещения Республики Казахстан продолжает вести работу по переводу государственных услуг в электронный и в проактивный формат. Совместно с Kaspi.kz мы запустили сервис, который позволяет опекунам и попечителям открывать карту Kaspi Gold для детей без предоставления дополнительных бумажных справок. Доступность услуг в онлайн режиме упрощает их получение и исключает контакт граждан с услугодателями".

Председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин в свою очередь отмечает, что нововедение удобно не только для пользователей, но и положительно сказывается на казахстанском бизнесе.