Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже

Фото: Global Look Press/Ik Aldama

25-летняя американская супермодель Белла Хадид произвела настоящий фурор на парижской неделе моды. Девушку одевали прямо на подиуме. Видео попало в сеть, передаёт BaigeNews.kz.

На глазах у зрителей дизайнеры сотрворили настоящее чудо: жидкий спрей распылили на почти обнажённую модель, после чего проявилось облегающее идеальную фигуру Беллы потрясающее белоснежное платье.

Отметим, Белла Хадид — одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей. Её выбрали послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. В модельном бизнесе известна и её сестра — Джиджи Хадид.

Пользователи соцсетей, обсуждая наряд будущего, задались вопросами. Во-первых, как "процесс одевания" отразится на состоянии кожи, как потом снимать туалет и можно ли в него облачиться во второй раз.

Поклонники высокой моды отмечают, что для того, чтобы носить платье-спрей, нужно иметь идеальное тело, а ведь некоторые с помощью одежды хотят не только подчеркнуть достоинства, но и скрыть недостатки.