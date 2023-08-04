Планы о добыче нефти в Казахстане озвучили в Минэнерго
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Состоялось 49-е заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Казахстан представлял министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
На заседании обсуждалось выполнение в мае-июне 2023 года странами обязательств по соглашению и ситуация на рынке нефти.
"Страны-участники вновь подтвердили приверженность соглашению, которое ранее было продлено до конца 2024 года, и признали важность соблюдения обязательств. Участники договорились продолжить мониторинг рыночных условий в целях реагирования на изменения на рынке и готовности принятия необходимых мер", - сообщили в Минэнерго.
Квота для Казахстана составляет 1,55 миллиона баррелей в сутки.
Также комитет выразил поддержку и признательность усилиям Королевства Саудовской Аравии за дополнительное добровольное сокращение добычи на миллион баррелей в день и Российской Федерации за добровольное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре.
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