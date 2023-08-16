Планшеты, 3D принтеры, цифровая библиотека: ожидания казахстанцев от "комфортных" школ

В рамках нацпроекта "Комфортные школы" в АО Samruk-Kazyna Construction провели опрос среди казахстанских детей и педагогов о том, в какой школе они хотели бы учиться и работать. В целом, компания получила 2 515 эссе от участников по всей стране. Об этом сообщил глава компании Маулен Айманбетов в ходе брифинга в столице, передаёт BaigeNews.kz.

"С 1 по 4 классы 562 эссе поступило. С 5 по 8 классы - 672, 9-11 классы - 635, и от педагогов 646 эссе. Выявили самые высокие ожидания по созданию школы в цифровой среде. В процентном соотношении, на первом месте были компьютеры. 61 процент из всех опрашиваемых хотели бы, чтобы были компьютеры, интерактивные доски. 56 процентов - планшеты, интерактивные стенды, мультимедийные системы, принтеры, сканеры, проекторы, видеонаблюдение, цифровая библиотека, даже цифровая столовая, скуды, цифровой контроль, жизнеобеспечение", - сказал Маулен Айманбетов.

Дополнительно он назвал 3D принтеры, робототехнику, виртуальную реальность, облачные технологии, безопасность в Интернете. Эти составляющие современной школы уже предусматриваются в проекте.

"Но хочу подчеркнуть, что в 70 приказе министерства не все эти перечни включены. Поэтому в пилотном режиме мы будем предлагать экспертизе, министерству просвещения, чтобы приняли это", - добавил глава компании.

Ранее Маулен Айманбетов озвучил информацию о заработной плате руководства компании. И сообщил, что в Казахстане к концу 2024 года будут сданы в эксплуатацию 217 комфортных школ.