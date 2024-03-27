Планируют ли продавать машиностроительный завод имени Кирова – ответ МПС

В Министерстве промышленности и строительства РК рассказали, будут ли продавать акции АО "Машиностроительный завод им. С.М.Кирова", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил министр промышлености и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Мажилиса, продажу Алматинского машиностроительного завода имени Кирова отменили с целью изменить условия приватизации.

"Завод имени Кирова – это оборонное предприятие. У него была минимальная гражданская загрузка. К сожалению, по понятным всем причинам поток заказов на этот завод, который приходил к нам из соседних стран, прекратился. Теперь, находясь в такой ситуации, мы ведём дальнейшие переговоры по приватизации, но на тех условиях, которые защитили бы права тех людей, их работу, будущее этого предприятия, его вклад в оборонно-промышленный кодекс Казахстана", - сказал Шарлапаев.

Он добавил, что министерство выступает против переориентации производства.

"Все знают локацию этого завода и прекрасно понимают, насколько ценна его территория для других целей. Такую переориентацию со стороны министерства мы не поддерживаем. Мы считаем, что этот завод нужно развивать, как производственное предприятие, а не как площадку для застройки", - подчеркнул министр.

Шарлапаев проинформировал, что министерство планирует загрузить предприятие гражданскими заказами и создать стабильность на нём, а уже потом принимать решение об его приватизации.

На уточняющий вопрос, выставят ли завод снова на приватизацию, Шарлапаев отметил, что переговоры ещё ведутся и окончательное решение не принято.

"Решения по поводу приватизации принимались в 2020 году. Четыре года прошло. Понятно, что нужно внимательное посмотреть, прежде чем разбрасываться государственными активами", - сказал глава ведомства.

Напомним, 2 марта текущего года министерство промышленности и строительства РК сообщило об отмене объявленного конкурса по реализации 100% простых акций АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова".

АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова" выставляют на торги с 2017 года. На этот раз стартовая цена за 100% акций была определена в сумме 6 144 491 882 тенге. Торги должны были состояться 12 марта 2024 года.