Продажу Машиностроительного завода имени Кирова отменили

Конкурс по продаже акций АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова" отменён. Торги не состоятся, передаёт BaigeNews.kz.

В Министерстве промышленности и строительства РК решили отменить объявленный конкурс по реализации 100% простых акций завода.

"28 февраля направлено распоряжение в адрес АО "НК "Казахстан инжиниринг". Таким образом, торги проводиться не будут", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве пояснили, что отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых Советом директоров АО "НК "Казахстан Инжиниринг" от 29 октября 2021 года.

Напомним, предприятию более 80 лет. "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова" основан в 1942 году и считается единственным производителем торпед с тепловым двигателем на территории СНГ.