План возвращения земель государству озвучили в Минсельхозе

"С 9 августа в Казахстане отменили мораторий на проведение проверок по земельным вопросам. Территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами запланированы проверки в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 миллиона гектаров. Из них пашни — 585,2 тысячи гектаров, пастбища — 6,86 миллиона гектаров", — сообщили в министерстве.

900 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади около трёх миллионов гектаров уже зарегистрированы. Внесены 418 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.

Кроме того, с начала года проведены 103 внеплановые проверки в отношении местных исполнительных органов. Установлено, что 118 решений акиматов о предоставлении сельхозугодий приняты незаконно.

С начала года возвращены либо проводятся завершающие процедуры по возврату государству 2929 миллиона гектаров сельхозземель, что почти в семь раз больше, чем за весь прошлый год.

Общая площадь сельхозугодий в Казахстане составляет 201,9 миллиона гектаров, в землепользование отданы 114 миллионов гектаров.

