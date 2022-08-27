Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • План возвращения земель государству озвучили в Минсельхозе
oblzemstroy.ru Вчера, 22:39
306
Фото: oblzemstroy.ru

План возвращения земель государству озвучили в Минсельхозе

Минсельхоз проверит более 2,5 тысячи субъектов на соблюдение земельного законодательства. В госсобственность планируют вернуть не менее пяти миллионов гектаров "неработающих" площадей, передаёт BaigeNews.kz.

"С 9 августа в Казахстане отменили мораторий на проведение проверок по земельным вопросам. Территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами запланированы проверки в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 миллиона гектаров. Из них пашни — 585,2 тысячи гектаров, пастбища — 6,86 миллиона гектаров", — сообщили в министерстве.

900 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади около трёх миллионов гектаров уже зарегистрированы. Внесены 418 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.

Кроме того, с начала года проведены 103 внеплановые проверки в отношении местных исполнительных органов. Установлено, что 118 решений акиматов о предоставлении сельхозугодий приняты незаконно.

С начала года возвращены либо проводятся завершающие процедуры по возврату государству 2929 миллиона гектаров сельхозземель, что почти в семь раз больше, чем за весь прошлый год.

Общая площадь сельхозугодий в Казахстане составляет 201,9 миллиона гектаров, в землепользование отданы 114 миллионов гектаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#земля #Минсельхоз РК
Вчера, 22:39
306
Журналист

Рекомендуем

Наверх