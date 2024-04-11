План финансирования последствий паводков утвердило правительство РК

Правительство Казахстана утвердило план финансирования последствий паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СЦК.

В соответствии с планом каждой пострадавшей семье будет предоставлена единовременная компенсация размере 100 МРП (месячный расчетный показатель в 2024 году равен 3 692 тенге). Разрушенные дома будут вновь построены за счёт резерва Правительства, а дома, нуждающиеся в ремонте, будут восстановлены за счёт средств акиматов.

"Оценка ущерба будет проведена акиматами сразу, как уйдёт вода", – сказала пресс-секретарь министерства финансов РК Арай Дәулетқызы на брифинге в СЦК.

По дачным домам размер компенсации составит до 100 МРП.

"При этом, в случае если дача является единственным жильём или пострадавшие относятся к категории социально-уязвимых слоёв населения, то акиматами будет рассмотрена возможность предоставления альтернативного жилья", – пояснила спикер.

По сельхозживотным возмещение потерь будет производиться за счёт средств местных исполнительных органов (МИО).

Банками и МФО всем гражданам, отнесённым к категории пострадавших от паводков, согласно спискам МИО будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок три месяца (с 1 апреля по 30 июня 2024 года) без посещения отделений банков и МФО.

"Списки пострадавшего населения и оценка ущерба формируются и производятся акиматами", – добавила пресс-секретарь Минфина.

Также в правительстве Казахстана разработали правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера.