План бережного потребления газа в Казахстане вынесли на публичное обсуждение

Минэнерго совместно с министерством национальной экономики и АО "НК "QazaqGaz" разработали план энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023-2025 годы, передаёт BaigeNews.kz.

Поручение о создании такого документа дано президентом республики на открытии первой сессии парламента восьмого созыва 29 марта 2023 года.

План состоит из основных блоков:

оптимизация потерь на газотранспортной системе;

создание единой системы учёта газа (цифровизация газотранспортных и газораспределительных систем с учётом международной практики);

повышение эффективности ТЭК;

установление норм потребления товарного газа для населения отдельно для каждого региона с учётом климатических условий.

"Мероприятия окажут благоприятный эффект в общем вопросе баланса газа, а именно усилят дисциплину потребления газа как со стороны населения, так и промышленных потребителей и ТЭК", - отметили в Минэнерго.

Проект постановления правительства "Об утверждении Плана энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023-2025 годы" загружен на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.