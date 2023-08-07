План бережного потребления газа в Казахстане вынесли на публичное обсуждение
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Минэнерго совместно с министерством национальной экономики и АО "НК "QazaqGaz" разработали план энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023-2025 годы, передаёт BaigeNews.kz.
Поручение о создании такого документа дано президентом республики на открытии первой сессии парламента восьмого созыва 29 марта 2023 года.
План состоит из основных блоков:
- оптимизация потерь на газотранспортной системе;
- создание единой системы учёта газа (цифровизация газотранспортных и газораспределительных систем с учётом международной практики);
- повышение эффективности ТЭК;
- установление норм потребления товарного газа для населения отдельно для каждого региона с учётом климатических условий.
"Мероприятия окажут благоприятный эффект в общем вопросе баланса газа, а именно усилят дисциплину потребления газа как со стороны населения, так и промышленных потребителей и ТЭК", - отметили в Минэнерго.
Проект постановления правительства "Об утверждении Плана энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023-2025 годы" загружен на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
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