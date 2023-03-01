Пистолет изъяли у студента в Алматы

Фото: uznayvse.ru

Представители органов внутренних дел изъяли пневматический пистолет у 22-летнего студента Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Телеграм-канал Департамента полиции города Алматы.

"Пистолет изъят у молодого жителя Алматы. В машине сидели трое лиц, представляющих оперативный интерес. При проверке автомашины выявили предмет, похожий на пистолет. Молодой человек держался спокойно и утверждал, что оружие принадлежит его отцу", - говорится в сообщении.

Водитель и его пассажиры были доставлены в Управление полиции Ауэзовского района, где следователи будут разбираться в обстоятельствах дела.