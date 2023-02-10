Писатель-публицист высказался о проекте закона о "масс-медиа"

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Писатель-публицист Марат Токашбаев поделился мнением о законопроекте о "масс-медиа". Проект был разработан министерством информации и общественного развития и опубликован на сайте электронного правительства. Его публичное обсуждение началось в феврале этого года и продлится до 16 марта.

"Проект, состоящий из 70 статей фактически объединяет два Закона: "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании" под одним названием. Главным преимуществом проекта является то, что здесь максимально конкретизированы права и обязанности журналиста, впервые установлен статус журналиста. Речь о котором идёт уже тридцать лет. Введение "пресс-карты" будет отличать журналистов от блогеров и будет выдаваться имеющим высшее журналистское образование, стаж работы в СМИ не менее трех лет, а без диплома - не менее пяти лет. Было бы хорошо, если бы этот статус также решал социальные проблемы журналистов. Для блогеров же необходимо разработать другой законопроект", - написал публицист на своей странице в Facebook.

Правильным по мнению Марата Токашбаева является усиление требований к объёму теле-радиопрограмм на государственном языке.

"Также мне понравилось, что иностранные СМИ не будут ставить на учёт, если они пропагандируют насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности, подрыв безопасности государства, войну, экстремизм или терроризм, жестокость и насилие. То есть те, кто пропагандирует войну, телеканалы, увлечённые знаком "Z", не смогут вещать на территории Казахстана", - написал Токашбаев.

Он также отметил, что контрольно-надзорная деятельность уполномоченного органа должна осуществляться с учетом демократических требований.

"С этой точки зрения возникает вопрос о необходимости создания республиканских и региональных общественно-профессиональных советов по вопросам деятельности средств массовой информации", - считает публицист.